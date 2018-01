Bangkok. Thailands ehemalige Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra ist nach Angaben der Militärregierung nach Großbritannien geflohen. Das dortige Außenministerium habe bestätigt, »dass sie in London ist«. Noch immer sei nicht bekannt, wie sie ohne gültigen Pass nach Großbritannien reisen konnte. Die 50-Jährige wurde in Abwesenheit wegen Korruption zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt und wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. dpa/nd

Kein Platz für Graffiti in Singapur und Sprayer riskieren Gefängnis oder Stockhiebe

