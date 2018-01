Paris. Die französischen Sicherheitsbehörden haben nach Angaben von Innenminister Gérard Collomb im Vorjahr 20 Anschläge vereitelt. In einem Interview mit der Zeitung »Le Progrès« sagte er, es gebe kein »risikofreies Terrain«. Im November veröffentlichten Daten zufolge waren bis zum damaligen Zeitpunkt 13 Anschläge verhindert worden. Zu den hinzugekommenen wollte Collomb sich nicht äußern. AFP/nd

