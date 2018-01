Die CDU will sozialer werden und sich mehr auf die »christliche Soziallehre« besinnen - Wir hätten ein paar Anweisungen von höchster Stelle zur Orientierung

Dass die CDU nur dem Namen nach eine christliche Partei ist, wird von linker wie rechter Seite seit langem beklagt. Doch das christliche Abendland, oder neuer, die christlich-jüdische Tradition zu wahren, verbuchen die vornehmlich Herren der Union eigentlich nach wie vor auf der Habenseite. Weihrauch, Abtreibungsverbot, bunte Kirchenfenster, Weihnachtsmärkte und der ganze Klimbim eben. Doch nun der Schock, natürlich aus Berlin-Neukölln: Der dortige CDU-Gesundheitsstadtrat Falko Liecke warnt vor einem sogenannten Heilungsgottesdienst: »Jeder Mensch sollte stutzig werden, wenn selbst ernannte Vertreter Gottes mit Massengebeten Krebs heilen oder auf den Rollstuhl angewiesene Menschen wieder gehen lassen wollen.« Hallo? Lourdes, Częstochowa, Altötting. Scharlatanerie? »Hier wird auf perfide Art und Weise mit den Hoffnungen und Ängsten der Menschen gespielt«, will der Häretiker das Abendland in Trümmer legen. nic

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!