Genf. In diesem Jahr sind bereits 1072 Migranten über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Gleichzeitig seien in den ersten acht Tagen des Jahres 81 Menschen auf dem gefährlichen Seeweg gestorben, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag in Genf mit.

Die hohe Opferzahl sei vor allem auf ein Unglück zurückzuführen, bei dem am Wochenende mindestens 64 Menschen zwischen Libyen und Italien ertranken. Unter den Toten seien mindestens fünf Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren gewesen. Die italienische Küstenwache habe 86 Passagiere gerettet. Die Migranten stammten aus Guinea, Sierra Leone, Mali, der Elfenbeinküste, Kamerun und Nigeria.

Während die Zahl der Migranten, die bislang in 2018 Europa erreichten, im Vergleich zum Vorjahr in etwa konstant geblieben sei, habe es bei den Todesfällen einen deutlichen Anstieg gegeben. Allerdings sei es noch zu früh im Jahr, um von Trends zu sprechen, so ein IOM-Sprecher. epd/nd