Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Köln. Die Flutwelle des Rhein-Hochwassers hat sich am Dienstag weiter in Richtung der deutsch-niederländischen Grenze bewegt. Während der Scheitelpunkt im Laufe des Tages bei Wesel erwartet wurde, fielen die Wasserstände in den weiter stromaufwärts gelegenen Städten Köln und Düsseldorf. Auch an der Mosel entspannte sich die Lage. Dort wurde der Hochwassermeldedienst am Dienstag eingestellt.

In Köln sollte der Pegel bis Dienstagabend auf 8,40 Meter sinken und damit wieder knapp 40 Zentimeter unter dem Höchststand liegen, der am Montagnachmittag erreicht worden war. Auch die Wasserstände am Mittel- und Oberrhein gingen laut Hochwassermeldezentrum in Mainz stetig zurück. Am Oberrhein war die Schifffahrt demnach am Dienstag bereits wieder freigegeben. Wegen der Flut war die Schifffahrt auf dem Rhein und anderen Flüssen gestoppt worden. AFP/nd