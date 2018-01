Wohngeldbezieher und Empfänger einer DDR-Opferrente fahren in Berlin künftig günstiger mit Bus und Bahn. Sie können ab 1. Februar das Sozialticket erwerben, wie der Senat am Dienstag beschloss. Dieses steht bisher bereits Hartz IV- und Sozialhilfe-Empfängern sowie Asylbewerbern zu und kostet 27,50 Euro im Monat. Grundlage ist der Berlinpass, auf den bisher 550 000 Berliner mit geringem Einkommen Anspruch haben. Jetzt kommen 32 700 Berechtigte hinzu, die auch weitere besondere Kultur- und Sportangebote ermäßigt nutzen können. dpa/nd

