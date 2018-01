Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Falkensee. Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Falkensee (Havelland) sind elf Menschen verletzt worden. Das Feuer sei am Montagabend im Kinderzimmer einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen, erklärte die Feuerwehr. Laut Polizei hatte vermutlich ein Kind mit einem Feuerzeug gezündelt. Das Haus wurde evakuiert. Manche der 40 Bewohner mussten über Drehleitern gerettet werden. Sie sind von der Wohnungsgesellschaft teils in umliegende Häuser gebracht worden. Elf Personen erlitten Rauchvergiftungen, acht von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften vor Ort. dpa/nd