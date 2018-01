Dresden. Nach einem kurzen Ausflug in die sächsische Landesregierung kann Ex-Kultusminister Frank Haubitz wieder auf seinen alten Schulleiterposten am Gymnasium in Dresden-Klotzsche zurückkehren. Das beschloss das Kabinett am Dienstag in Dresden. Der parteilose Quereinsteiger war im Oktober 2017 noch von Ex-Ministerpräsident Stanislaw Tillich ins Ministeramt berufen worden, um Brunhild Kurth (beide CDU) zu ersetzen, die nach fünf Jahren an der Spitze des Kultusministeriums aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt erklärt hatte. Angesichts des Lehrermangels trat Haubitz ein schweres Erbe als Minister an. Nach nur acht Wochen im Amt und der Übertragung der Regierungsgeschäfte vom inzwischen ebenfalls zurückgetretenen Tillich an Nachfolger Michael Kretschmer (CDU), musste der Praktiker Haubitz seinen Ministersessel wieder räumen. dpa/nd