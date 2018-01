c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Ein Jahr nach ihrer Eröffnung hat die Hamburger Elbphilharmonie eine positive Bilanz gezogen. Rund 850 000 Gäste besuchten die mehr als 600 Konzerte, wie das Management am Dienstag mitteilte. Das waren im Schnitt 2300 Konzertbesucher pro Tag. Mehr als 4,5 Millionen Gäste besuchten die Aussichtsplattform Plaza. Knapp 70 000 Menschen nahmen an Führungen, mehr als 60 000 an Musikvermittlungsveranstaltungen teil.

Die Elbphilharmonie war am 11. Januar 2017 eröffnet worden. Neben dem NDR Elbphilharmonie Orchester, dem Philharmonischen Staatsorchester Hamburg und dem Ensemble Resonanz gastierten im ersten Jahr rund 70 Orchester in der Elbphilharmonie. Etwa 130 Ensembles, Bands und Chöre sorgten für ein breites Konzertangebot, das neben Klassik auch Jazz, Weltmusik, Rock, Pop, Elektronik und Hip-Hop umfasste. Das Programm für die Konzertsaison 2018/19 wird im Mai veröffentlicht.

Schwierig ist es nach wie vor, Konzert-Tickets zu bekommen. Bei einzelnen Konzerten übertreffe die Nachfrage das Platzangebot um mehr als das 20-Fache, hieß es. Bei besonders gefragten Konzerten würden die Tickets daher im Vorverkauf nach dem Zufallsprinzip vergeben. Auch das Medienecho ist groß: Mehr als 50 000 Artikel wurden weltweit in Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen und online registriert. Die Website www.elbphilharmonie.de verzeichnete rund 50 Millionen Zugriffe. epd/nd