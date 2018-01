c/o

Ulm. Um Menschen mit Blutkrebs zu helfen, haben sich im letzten Jahr 668 405 Bundesbürger als Stammzellspender registrieren lassen. Das teilte das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) mit Sitz in Ulm mit. Damit gebe es mehr als 7,7 Millionen deutsche Spender für Patienten im In- und Ausland. Da Spender spätestens an ihrem 61. Geburtstag aus dem Zentralregister genommen werden, wird

die sogenannte Typisierung dem ZKRD zufolge immer wichtiger. Diese Altersgrenze betrifft demnächst gerade die geburtenstarken Jahrgänge. Deshalb sei es erfreulich, dass die meisten der neu geworbenen Spender zwischen 18 und 20 Jahre alt seien. dpa/nd