Ein Teil der Kiosk-Belegschaft am Tresen – ganz links Maryam Madanian. Foto: Stahlpress/Volker Stahl

Deutschlands erster Gesundheitskiosk steht mitten in der Einkaufsmeile des Hamburger Stadtteils Billstedt, eingezwängt zwischen Gemüseladen und Mobilfunkgeschäft. Schräg über den Marktplatz liegt eine Apotheke im Schatten des Billstedt-Centers, dahinter werden Stützstrümpfe und andere orthopädische Waren vertrieben. »Gerade sonnabends fühlt man sich hier ein bisschen wie in einer anderen Welt«, sagt Maryam Madanian. »Da ist es hier sehr voll, überlaufen und laut in vielen verschiedenen Sprachen. Billstedt ist schon ein Phänomen.«

Die 34-Jährige hat gerade einen Mittvierziger beraten, der über einen Fernsehbeitrag auf den Gesundheitskiosk aufmerksam geworden ist. Der Besucher klagte, dass er einige Kilo zugelegt hat, seit er wegen einer Knieverletzung nicht mehr Fußball spielt. »Wir haben zunächst über Ernährung gesprochen, aber als ehemaliger Sportler ernährt er sich eigentlich richtig«, schildert Madanian. Das Problem lag woander...