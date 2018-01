Erste Ergebnisse der »Aktion Mütze« geben den Initiatoren Recht: Am Ende der Erprobungsphase des Projekts hätten mehr als zwei Drittel der befragten Schüler mit Kopfweh angegeben, dass sich ihr Kopfschmerz infolge der Verhaltensumstellung verbessert habe und sie die Unterrichtsmappe immer wieder zurate zögen, sagt Frisch. dpa/nd

Frische Luft, Sport und ein Spaziergang seien auch hilfreich. »Viele kommen aber gar nicht mehr dazu, weil sie schon wieder hinter den Büchern am Schreibtisch sitzen müssen.« Dazu komme der Medienkonsum, der den Tag schnell verrinnen lasse, weil sich das kindliche Gehirn kaum lösen könne von den wechselnden Reizen. »Das Nervensystem ist ständig in ›high action‹. Das belastet natürlich sehr.« Hilfreich sei zudem, Entspannungsverfahren zu lernen.

»Alles zu Schnelle, alles zu Viele, alles zu Plötzliche, alles zu Intensive kann Migräne-Attacken auslösen«, mahnt Göbel. Daher sei Regelmäßigkeit im Alltag wichtig. »Kinder sollten einen gleichmäßigen Tagesablauf haben.« Außerdem sollten sie zumindest eine halbe Stunde am Tag mal nichts tun. »Handy weglegen, hinsetzen, zur Ruhe kommen, träumen und an gar nichts denken«, rät er. »Wenn man das Kindern erklärt, verstehen sie das ganz gut.«

Die Wirkung von Informationsvermittlung alleine zeigt nach Ansicht von Gaul die Münchner Untersuchung zu Kopfschmerzen bei Gymnasiasten (»Mukis«), an der mehr als 1000 Schüler teilnahmen. Schon eine einstündige Schulstunde über die Risikofaktoren von Kopfschmerzen und Migräne hatte danach einen messbaren Effekt auf die Schüler.

Für die »Aktion Mütze« haben Göbel und Frisch eine Unterrichtseinheit entwickelt, die Lehrer, Schüler und deren Eltern gleichermaßen erreichen soll. Ziel ist es, sie umfassend zu informieren, für die Risiken eines unreflektierten Medikamentengebrauchs zu sensibilisieren, Kopfschmerzen vorzubeugen - und die Ursachen anzugehen. Die Unterrichtseinheit können alle siebten Klassen in Deutschland kostenfrei bekommen, wie Frisch sagt. Das Projekt werde zudem mit einer umfassenden wissenschaftlichen Befragung evaluiert. »Mehr als 70 000 Schüler haben inzwischen mit den Unterlagen gearbeitet.«

Kopfschmerzen seien die Volkserkrankung schlechthin, sagt Göbel. Viele Menschen wüssten jedoch nicht, wie sie Kopfschmerzen oder Migräne vorbeugen könnten. »Viele Kinder werden schon wie selbstverständlich mit Kopfschmerztabletten in die Schule geschickt, das gehört dazu wie das Pausenbrot.«

Schüler fragen ihre Lehrer immer häufiger nach Kopfschmerztabletten: Diese Beobachtung alarmierte die ehemalige Wiesbadener Gesamtschullehrerin Karin Frisch. Um dem aus ihrer Sicht »gravierenden Anstieg von Kopfschmerzerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken«, rief sie zusammen mit Hartmut Göbel, dem Direktor der Schmerzklinik Kiel, vor rund drei Jahren die »Aktion Mütze - Kindheit ohne Kopfzerbrechen« ins Leben. Der Neurologe und Psychologe Göbel ist überzeugt: »Kopfschmerzen kann man durch Wissen verhindern. Wissen ist die beste Medizin, die beste Prävention.« Mehrere Studien zeigten, dass Kopfschmerzen im Kinder- und Jugendalter tendenziell zunehmen, berichtete der Generalsekretär der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, Charly Gaul. Als Gründe würden unter anderem Multitasking und zu wenig verfügbare Freizeit genannt. »Streit im Freundeskreis ist auch ein Risikofaktor, alles, was in Richtung Mobbing geht.«

