Erfurt. Der Anteil ausländischer Studenten an Thüringens Hochschulen hat sich in den vergangenen zehn Jahren etwa verdoppelt. Derzeit liege er bei 14 Prozent der Studierenden, sagte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) auf Anfrage. Insgesamt absolvierten 6900 junge Leute aus dem Ausland einen Bachelor- oder Masterstudiengang im Freistaat oder strebten einen Doktortitel an. »Thüringen ist vor allem bei Studierenden aus Asien - sie haben einen Anteil von 55 Prozent - sowie aus dem europäischen Ausland gefragt«, erklärte Minister Tiefensee. Die größte Gruppe stellten mit mehr als 1000 Studenten junge Leute aus China, es folgen Studenten aus Indien (600). dpa/nd