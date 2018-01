c/o

Von reinem Weiß und klassisch abgerundet,

zeigt er, dass Technik stürmisch vorwärtsschreitet

und mit dem Neuen einmal mehr bekundet,

dass Fortschritt auch die Emotionen weitet.

Als wär’s von Geisterhand, so senkt er sich gelassen

automatisch, lautlos und diskret.

Wir stehn davor und können es kaum fassen,

dass sowas geht.

Wer daran zweifelt, dass sogar ein »WC-Sitz mit Absenkautomatik« die forschende Sprach-, Denk- und Spottlust eines Lyrikers zu wecken vermag, den belehrt Gert Billing eines Besseren. Die Dinge des Alltags, speziell des Berliners, haben es diesem Versschmied besonders angetan. Was der Zeitgeist als Fortschritt verkauft - sei es in blumigen Reden von Politikern oder in den bunten Auslagen der Geschäfte -, entzaubert der bodenständige Dichter gewitzt: »Wir Idioten. 83 Gedichte, 1 Kneipengespräch und 85 Poetapas« (Nora-Verlag, 130 S., br., 10 €). mha