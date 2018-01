Seoul. Südkoreas Präsident Moon Jae In ist zu einem Treffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un »zu den richtigen Bedingungen« bereit. Falls »konkrete Ergebnisse« erzielten werden könnten, würde er solch einem Treffen zustimmen, sagte Moon am Mittwoch in Seoul.

Moon versuchte Bedenken zu zerstreuen, wonach es im Umgang mit dem Nordkorea-Konflikt zu Differenzen mit dem Verbündeten USA komme. Trump habe »viel dafür getan«, dass die Gespräche ermöglicht wurden, so Moon. Trump selbst hatte zuvor die Gespräche als Erfolg seiner harten Linie gegen Nordkorea gewertet. dpa/nd