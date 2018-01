Hamburg. Blick auf die Hamburger Klappbrücke über die Rethe-Wasserstraße: Die Hafenbehörde der Hansestadt (HPA) gab kurz vor Weihnachten die Brücke auch für den Schienenverkehr frei. Laut HPA hat die Elbmetropole damit die größte Bahnklappbrücke Europas. Das 104 Meter lange Bauwerk, das im Sommer 2016 bereits für den Straßenverkehr freigegeben worden war, hat inzwischen auch eine eigene Zugspur. Zuvor war die Brücke bis zu 40 Mal pro Tag für Autos und Lkw gesperrt worden, damit Güterzüge darüber fahren konnten. Der Neubau ersetzt die alte Hubbrücke über die Rethe aus dem Jahr 1934 und verbindet den Hafenbahnhof Hohe Schaar mit den Betrieben in Tollerort und Neuhof. Die Fahrrinne ist 64 Meter breit, das Öffnen der Brücke dauert rund vier Minuten, das Schließen doppelt so lange. dpa/nd Foto: dpa/Axel Heimken

Foto: Hamburg. Blick auf die Hamburger Klappbrücke über die Rethe-Wasserstraße: Die Hafenbehörde der Hansestadt (HPA) gab kurz vor Weihnachten die Brücke auch für den Schienenverkehr frei. Laut HPA hat die Elbmetropole damit die größte Bahnklappbrücke Europas. Das 104 Meter lange Bauwerk, das im Sommer 2016 bereits für den Straßenverkehr freigegeben worden war, hat inzwischen auch eine eigene Zugspur. Zuvor war die Brücke bis zu 40 Mal pro Tag für Autos und Lkw gesperrt worden, damit Güterzüge darüber fahren konnten. Der Neubau ersetzt die alte Hubbrücke über die Rethe aus dem Jahr 1934 und verbindet den Hafenbahnhof Hohe Schaar mit den Betrieben in Tollerort und Neuhof. Die Fahrrinne ist 64 Meter breit, das Öffnen der Brücke dauert rund vier Minuten, das Schließen doppelt so lange. dpa/nd Foto: dpa/Axel Heimken

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

US-Präsident nimmt am Weltwirtschaftsforum teil

Umwelthilfe will Bundesregierung in Sachen Dieselabgase stärker unter Druck setzen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!