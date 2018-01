Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Magdeburg. Sachsen-Anhalts Hauptstadt Magdeburg bekommt 2020 eine Stadtwache aus Ordnungsamt und Polizei. Das kündigte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) am Mittwoch in Magdeburg an. Die Stadtwache solle vor allem in der Innenstadt sichtbar Präsenz zeigen. Damit solle die bestehende Zusammenarbeit beider Behörden deutlich intensiviert werden. Geplant sei, für die Stadtwache 15 Verwaltungsvollzugsbeamte auszubilden und einzustellen. Die Idee wird seit vorigem Sommer diskutiert. Damals war aus einer etwa 150-köpfigen Gruppe die Polizei angegriffen worden. 15 Beamte wurden verletzt. Zudem kommt es an dem Platz immer wieder zu Ruhestörungen, Rangeleien und Straftaten. Bereits ab April wollen Ordnungsamt und Polizei ihre gemeinsamen Streifen am Hasselbachplatz ausweiten. dpa/nd