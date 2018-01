Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Trotz der schleppenden Regierungsbildung will der Bundestag in der nächsten Woche wieder Ausschüsse einsetzen. Die Parlamentarischen Geschäftsführer der sechs Fraktionen einigten sich auf die jeweilige Größe der Ausschüsse, wie FDP-Fraktionsmanager Marco Buschmann am Mittwoch bei Twitter mitteilte. Ein Sprecher der Unionsfraktion bestätigte dies auf Anfrage. Vorerst soll es dieselben Ausschüsse wie in der vergangenen Wahlperiode geben. Je nach Zuschnitt einer neuen Regierung sind dann spätere Änderungen möglich. Zunächst hatte das Parlament nur einen Hauptausschuss eingesetzt, der als Übergangsgremium über sämtliche Vorlagen berät. Die Größe der Ausschüsse muss angesichts der neuen Zusammensetzung des Bundestags mit nun sechs statt zuvor vier Fraktionen neu festgelegt werden. dpa/nd