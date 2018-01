Quito. Die Waffenruhe zwischen der kolumbianischen Regierung und der letzten verbliebenen Guerillagruppe Nationale Befreiungsarmee (ELN) soll verlängert werden. »Eines der großen Ziele, das wir im Moment haben, ist, die bilaterale Waffenruhe aufrecht zu erhalten und zu verlängern«, sagte Ecuadors Außenministerin María Fernanda Espinosa am Dienstag am Rande der Friedensgespräche beider Parteien auf neutralem Boden in Quito. Beide Seiten hätten dazu ihre Bereitschaft erklärt.