Tripolis. Nach dem Kentern eines Flüchtlingsboots vor der Küste Libyens werden etwa hundert Menschen vermisst. Dies teilte die libysche Marine am Dienstagabend in Tripolis mit. Nach dem Bootsunglück seien 17 Menschen gerettet worden. Sie hatten sich den Angaben zufolge stundenlang an dem Boot festgehalten, bis die Retter eintrafen. AFP/nd