Berlin. Union und SPD setzen in der Debatte um Diesel-Fahrzeuge auf Nachrüstungen an den Motoren. »Wir wollen Fahrverbote vermeiden und die Luftreinhaltung verbessern«, heißt es in einem Papier der Sondierungsgruppe zum Bereich Verkehr, das der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Nötig sei ein Bündel von Maßnahmen mit »effizienteren und sauberen Verbrennungsmotoren inklusive Nachrüstungen«.

CDU, CSU und SPD kommen am Donnerstag zu ihrer letzten Sondierungsrunde zusammen. Im Anschluss wollen die Parteien auf Grundlage der Ergebnisse darüber entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen einsteigen. Bis zum Abschluss seien die in den Arbeitsgruppen erzielten Einigungen nur vorläufig, betonen die Verhandler aller Seiten. AFP/nd Seiten 5 und 17