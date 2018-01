c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Potsdam. Ein 37-jähriger Potsdamer muss sich seit Mittwoch vor dem Amtsgericht verantworten, weil er im Internet gegen Sinti und Roma gehetzt haben soll. Laut Anklage hatte er dazu die Facebook-Gruppe zur Suche nach dem fünfjährigen Elias genutzt, den ein Deutscher vor zweieinhalb Jahren in Potsdam entführt und ermordet hatte. Mit einem Posting unter seinem Namen soll er Roma verdächtigt haben, den Jungen entführt zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Volksverhetzung vor. Mit seinem Posting habe er die in Deutschland lebenden Angehörigen der Sinti und Roma böswillig beschimpft und ihnen pauschal Inzest und Kindesentführung unterstellt, heißt es in der Anklageschrift. Dies sei geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. dpa/nd