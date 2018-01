Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) kritisieren ein fehlendes Konzept für den Wirtschaftsverkehr in der Region. Ein »Risiko für Wachstum und Arbeitsplätze« nannte Hauptgeschäftsführer Christian Amsinck diesen Umstand. Er bemängelte, dass der Senat mit veralteten Zahlen von 2012 arbeite. Seitdem habe sich Berlin aber rasant entwickelt. Der öffentliche Nahverkehr sei für Pendler momentan keine Alternative. »Busse und Bahnen operieren an der Belastungsgrenze. Es fehlen sowohl Fahrzeuge als auch Kapazitäten auf den Strecken«, so Amsinck. nic