Beamte des Hauptzollamts haben bei zwei Fahrzeugkontrollen 128 000 unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt. Die Höhe der hinterzogenen Abgaben belaufe sich auf rund 25 000 Euro, teilte der Zoll am Mittwoch mit. In einem Auto in Hohenschönhausen entdeckten sie zunächst 40 000, eine Stunde später stießen die Zöllner in Marzahn auf 88 000 unversteuerte Zigaretten. dpa/nd