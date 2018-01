Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Rom. In Italien haben drei Gewerkschaften die Beschäftigten des irischen Billigfliegers Ryanair zum Streik am 10. Februar aufgerufen. Sie zeigten sich unzufrieden mit ersten Gesprächen des Unternehmens und Vertretern der italienischen Pilotengewerkschaft Anpac. Nötig seien »ernsthafte Verhandlungen« über Löhne und Arbeitsbedingungen »für Beschäftigte aller Kategorien«, erklärten die Gewerkschaften. Ryanair hatte sich im Dezember erstmals bereit erklärt, Gewerkschaften als Verhandlungspartner anzuerkennen - Pilotengewerkschaften in Italien, Irland, Deutschland und Portugal hatten zuvor mit Streiks in der Weihnachtszeit gedroht. AFP/nd