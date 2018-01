Möglicher Informant in Entführungsfall nach Ankunft festgenommen

Der in Berlin entführte Vietnamese Thanh steht seit Montag in Vietnam vor Gericht

Hanoi. Vor einem Gericht in Hanoi hat die Staatsanwaltschaft vietnamesischen Medien zufolge eine lebenslange Haftstrafe für den aus Berlin entführten vietnamesischen Ex-Funktionär und einstigen Öl-Manager Trinh Xuan Thanh gefordert. Die Justiz wirft Thanh unter anderem Veruntreuung, Missmanagement sowie die Annahme von Schmiergeld vor. Dafür kann in Vietnam auch die Todesstrafe verhängt werden. Kritiker vermuten vor allem politische Motive hinter dem Prozess. epd/nd

