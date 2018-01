Lahore. Bei gewalttätigen Protesten in Pakistan gegen die Vergewaltigung und Ermordung eines achtjährigen Mädchens hat es am Mittwoch zwei Tote gegeben. Wie die Polizei der Stadt Kasur nahe der Grenze zu Indien mitteilte, gingen hunderte aufgebrachte Menschen auf die Straße, einige von ihnen versuchten, ein Polizeirevier zu stürmen. Drei Menschen wurden verletzt. Das Mädchen war den Angaben zufolge am Donnerstag vor einer Woche verschleppt worden. Die Leiche des Kindes wurde am Dienstag auf einem Müllhaufen entdeckt. APF/nd