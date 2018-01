Kiew. Bei Verstößen gegen eine Waffenruhe im Kriegsgebiet Ostukraine sind mindestens drei Regierungssoldaten getötet worden. Vier weitere Soldaten seien verletzt worden, sagte Armeesprecher Alexander Motusjanik am Donnerstag in Kiew. Er warf den prorussischen Separatisten den Einsatz von schweren Mörsern vor. Die moskautreuen Separatisten in Donezk berichteten ihrerseits von drei Verletzten bei Artilleriebeschuss. Die Luhansker Separatisten warfen den Regierungstruppen den Einsatz schwerer Artillerie vor. dpa/nd