Tunis. Bei gewaltsamen Protesten in Tunesien sind nach Regierungsangaben erneut mehrere hundert Menschen in der Nacht festgenommen worden. Plünderer hätten die sozialen Proteste gegen das neue Finanzgesetz und steigende Preise ausgenutzt, sagte ein Sprecher des tunesischen Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur. 328 Menschen seien festgenommen worden, weil sie öffentliches oder privates Eigentum beschädigt oder sich an Plünderungen beteiligt hätten. Seit Beginn der gewaltsamen Proteste Anfang der Woche seien insgesamt mehr als 600 Menschen festgenommen worden. dpa/nd