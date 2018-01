c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Berlin. Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent gestiegen. Dies teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Berlin mit. Kalenderbereinigt ergab sich sogar ein Wachstum von 2,5 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt ist damit das achte Jahr in Folge gewachsen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Erwerbstätigen auf einen Höchststand von knapp 44,3 Millionen. Die Inflationsrate lag bei 1,8 Prozent. Wie die Jahre zuvor war vor allem der private Konsum ein Wachstumstreiber. Der Außenhandel hingegen spielte nur eine untergeordnete Rolle.

»Es ist gut, dass vor allem die Binnennachfrage das Wachstum in Deutschland antreiben konnte, dass mehr investiert wurde und dass die Importe stärker als die Exporte gestiegen sind«, kommentierte der stellvertretende Vorsitzende der LINKE-Bundestagsfraktion, Klaus Ernst, die wirtschaftliche Entwicklung im vergangenen Jahr. Gleichzeitig betonte Ernst aber, dass die wachsende Ungleichheit hierzulande nicht verschwiegen werden dürfe. spo Seite 9