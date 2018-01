Streiks gegen Versandhändler in mehreren Städten und Blockade in Berlin

Beschäftigte der Spielbank Berlin an den Standorten Alexanderplatz und Potsdamer Platz wollten am Donnerstagabend streiken. Dazu hatte die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di aufgerufen. Anlass für den Warnstreik sind festgefahrene Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert einen einheitlichen Tarifvertrag für alle Standorte, eine neue Gehaltstabelle für die Vollcroupiers, tarifliche Besitzstandswahrung, ein einheitliches 13. Monatsgehalt sowie für alle Beschäftigten eine prozentuale Entgelterhöhung. jot

Die erste Konferenz zur Wohnungslosenhilfe hat nach Strategien gesucht, um die Not einzudämmen

Steglitz-Zehlendorf: Zählgemeinschaft aus CDU und Grünen will kein Bezirksgeld für notwendige Studien ausgeben

