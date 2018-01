Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst feiert in diesem Jahr ihr zwanzigjähriges Bestehen. Vom 9. Juni bis 9. September werden an verschiedenen Orten der Stadt wichtige internationale Positionen der Gegenwartskunst gezeigt. Die 10. Ausgabe der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung steht diesmal unter dem Titel »We don’t need another hero«.

Wie der gleichnamige Song von Tina Turner lehne auch die Biennale die Sehnsucht nach einer Heldenfigur ab, teilten die Veranstalter mit. Stattdessen wollten sich die Beteiligten mit den anhaltenden Sorgen und Ängsten der heutigen Zeit auseinandersetzen.

Die Biennale wird als »kulturelle Spitzeneinrichtung« mit drei Millionen Euro von der Kulturstiftung des Bundes gefördert. Kuratorin ist dieses Jahr die Südafrikanerin Gabi Ngcobo, die von einem vierköpfigen internationalen Team unterstützt wird.

Die Idee einer Biennale entstand Ende des 19. Jahrhunderts in Venedig. Inzwischen gibt es in fast allen internationalen Großstädten Kulturevents, die alle zwei Jahre stattfinden. dpa/nd