Seit Langem engagiert sich der Förderverein Schloss Hohenschönhausen e.V. für die Erhaltung, Sanierung und Nutzung des alten Gutshauses. Obwohl der Abschluss der Bauarbeiten noch nicht abzusehen ist, sollen auch 2018 zahlreiche Veranstaltungen stattfinden. Den Auftakt gibt an diesem Freitag eine Doppellesung von Matthias Biskupek und Hans Kämmerer im Rahmen der Reihe »Schloss-Salon Hohenschönhausen«. Biskupek, bekannt auch als »Eulenspiegel«-Kolumnist, liest ab 19 Uhr Episoden aus seinem autobiografischen Buch »Der Rentnerlehrling«. Nach einer Pause, in der Wein und ein Imbiss gereicht werden, stellt Kämmerer seinen neuen Berlin-Krimi »Der schwarze März« vor. Bereits ab 18 Uhr sind Interessierte zu einer Führung durch das Gebäude geladen, bei der sie sich über die Geschichte und die restauratorischen Befunde informieren können. nd