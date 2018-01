Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Rhein-Erft-Kreis. Ein junger Mann ist in Brühl bei Köln (Nordrhein-Westfalen) nach einem Verkehrsdelikt als Heiratsschwindler aufgeflogen und hat im selben Atemzug von seiner bis dahin ahnungslosen Verlobten den Laufpass bekommen. Er wurde nämlich auch noch per Haftbefehl gesucht. Zuvor war der 24-Jährige wegen zu schnellen Fahrens mit dem Wagen seiner 50 Jahre alten Gefährtin geblitzt worden. Als Polizeibeamte das ungleiche Paar an der Wohnanschrift der Frau mit einem Beweisfoto konfrontierten, stellte sich heraus, dass der junge Mann sich nicht ausweisen konnte. Ein Anwaltsschreiben, demzufolge er als der Verlobte der Frau gelten sollte, enthielt gefälschte Personalien, so die Polizei. Auch seiner Herzdame hatte er offenbar eine falsche Identität vorgegaukelt. Als die Verlobte das erfuhr, sei ihre Liebe schlagartig erloschen, hieß es. dpa/nd