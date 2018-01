Potsdam. Brandenburg will den Pückler-Park Branitz in Cottbus in das UNESCO-Weltkulturerbe aufnehmen lassen. Dies sei eines der Ziele der zum Jahresbeginn gegründeten Landesstiftung für das historische Gartenkunstwerk und das Branitzer Schloss des Fürsten Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871), sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Eine Aufnahme in die Welterbeliste noch in der aktuellen, bis 2019 laufenden brandenburgischen Legislaturperiode sei aber unwahrscheinlich. Rund vier Millionen Euro stehen der neuen Landesstiftung zur Verfügung - 2,05 Millionen Euro vom Land, 1,38 Millionen Euro von der Stadt sowie Einnahmen, Mittel des Bundes und Drittmittel. epd/nd