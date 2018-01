Infotafel zum »Balzer Herrgott« verdeutlicht die »Umwallungen« seit den 1930er Jahren. Foto:

Wer sich in diesen Tagen hoch hinauf in Schwarzwälder Regionen begibt, muss viel Puste mitbringen und durch einen halben Meter hohen Schnee stapfen. Mitten im Simonswälder Tal nordöstlich von Freiburg wurden nicht nur lokale Fernsehserien in alten Schwarzwaldhäusern gedreht - hier hat auch eine mächtige Weidbuche ein Baumwunder vollbracht. Seit vielen Jahrzehnten schon hat die Buche in rund 1000 Meter Höhe mitten im Wald eine Christusfigur aus Sandstein auf wundersame Weise umschlungen. Der »Balzer Herrgott« gilt vielen als einzigartig.

Baumriesen können im Lauf der Jahrhunderte nahezu alles umwachsen, was sich ihnen in den Weg stellt. »Doch so ein besonderer Baum ist mir an keinem anderen Ort bekannt«, schwärmt Olaf Willenbrock aus Göttingen von dem Schwarzwälder Baumwunder »Balzer Herrgott«. Die Kalksandsteinfigur eines Christus am Stamm einer rund 300 Jahre alten Buche stammt vermutlich aus spätgotischer Zeit und wurde von dem ...