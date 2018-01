Foto: fotolia/altanaka

Ab zehn vor acht bilden Familienvans und Minibusse eine Schlange vor dem Eingang. Besonders eilige Eltern am Steuer wollen die Wartezeit auf einen Parkplatz abkürzen und versuchen, ihre kleinen Passagiere in zweiter oder gar dritter Reihe loszuwerden. Genervtes Gehupe erschallt von hinten, ein Junge mit Rucksack springt vom Beifahrersitz. Bremsen quietschen, Türen schlagen zu, Motoren verpesten die Luft mit Abgasen: Alltag an einem ganz normaler Morgen vor einer Grundschule in Düsseldorf.

»Zebrastreifen, Zebrastreifen, mancher wird dich nie begreifen«, sang einst, pädagogisch bemüht, der Kinderliedermacher Rolf Zuckowski in seiner »Schulweg-Hitparade«. Am wenigsten begreifen offenbar die Eltern, und das hat bisweilen gefährliche Folgen. In Stuttgart wird ein Mädchen im Abliefer-Chaos beinahe angefahren, die Schulleiterin spricht von »Wildwest-Szenen«. In Berlin scheucht ein Vater per lässiger Handbewegung durch das Seitenfenster v...