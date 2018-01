Die ELN ist eine der ältesten Guerilla-Gruppen Lateinamerikas. Derzeit verhandelt die nationale Befreiungsarmee Kolumbiens mit der Regierung über ein Friedensabkommen. Die ELN strebe eine »echte Wahrheitskommission« an, sagt der Soziologe und Kommandant Aureliano Carbonell im nd-Interview. Paramilitärische Armeen terrorisierten Menschen, und zwar oft im Auftrag von Firmenchefs und Großgrundbesitzern. Seiten 18 und 19

