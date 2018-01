Dresden. In Sachsen gibt es den ersten Todesfall in der aktuellen Grippesaison. Eine nachweislich an Influenza erkrankte 91-Jährige starb in einem Altenheim im Landkreis Zwickau, teilte das Gesundheitsministerium in Dresden am Freitag mit. Unklar ist, ob sie geimpft war, so eine Sprecherin. Seit Beginn der Grippesaison Mitte Oktober wurden nach dem Bericht der Landesuntersuchungsanstalt 487 Erkrankungen gemeldet, ein Viertel davon in der ersten Januarwoche. Bis auf 20 Patienten waren Betroffene nicht geimpft. dpa/nd