Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Wiesbaden. Der deutsche Staat hat 2017 wieder mehr an Rauchern verdient als ein Jahr zuvor. Insgesamt wurden Tabakwaren mit einem Verkaufswert von 25,9 Milliarden Euro versteuert, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das waren nach Berechnungen der Wiesbadener Behörde 0,8 Milliarden Euro oder 3,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei ist eine Besteuerung von E-Zigaretten noch nicht in Sicht. Medienberichten zufolge spricht sich die EU-Kommission gegen eine solche Steuer auf europäischer Ebene aus. Indes erhöhte sich der Zigarettenabsatz hierzulande leicht um 1,1 Prozent auf 76 Milliarden Stück. Grundsätzlich gibt es in der Bundesrepublik allerdings einen deutlichen Trend weg vom Zigarettenkonsum: 1991 zuwurden noch rund 146,5 Milliarden Zigaretten versteuert. dpa/nd