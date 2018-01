Nebenstehendes Foto wurde aufgenommen in Bhaktapur, einer Königsstadt im nepalesischen Kathmandutal. In der kleinen Stadt, die bis ins 18. Jahrhundert Hauptstadt des Malla-Reiches war, befinden sich überproportional viele Tempelanlagen und andere ansehnliche Gebäude, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen. Unter ihnen ist der Königspalast mit dem Goldenen Tor, der vermutlich älteste Palast im Kathmandutal. Am gleichen Ort arbeiten zahlreiche nepalesische und indische Saisonarbeiter während der Winterzeit in Ofenanlagen zur Ziegelherstellung. rst

Foto: dpa/Skanda Gautam