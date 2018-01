Lima. Bei landesweiten Protesten in Peru haben Tausende Menschen den Rücktritt von Präsident Pedro Pablo Kuczynski gefordert. Sie demonstrierten am Donnerstag gegen seine Entscheidung, den wegen Menschenrechtsverbrechen verurteilten früheren Staatschef Alberto Fujimori zu begnadigen. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei, die in der Hauptstadt Lima und im weiter südlich gelegenen San Isidro Tränengas einsetzte. AFP/nd