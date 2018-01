Rom. Die italienische Küstenwache hat vor der Küste Kalabriens 264 Flüchtlinge gerettet. Ihr Boot sei von einem Flugzeug der EU-Grenzschutzbehörde Frontex gesichtet worden, teilte ein Sprecher der Küstenwache am Donnerstag mit. Es sei wahrscheinlich aus der Türkei gekommen. Derweil will sich Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in der EU gemeinsam mit Frankreich für eine härtere Haltung in der Flüchtlingsfrage und bei der Grenzsicherung einsetzen. AFP/nd