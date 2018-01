London. Die britische Premierministerin Theresa May hat ausgeschlossen, nach dem Brexit für einen Zugang zum europäischen Finanzmarkt zu zahlen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte zuvor angedeutet, Deutschland wolle von Großbritannien Geld dafür verlangen. Mehrere Banken kündigten bereits an, Tausende Jobs zu verlagern, etwa nach Frankfurt am Main. May empfing am Donnerstagabend in London zusammen mit ihrem Finanzminister Philip Hammond eine Reihe von britischen Bankenchefs. AFP/nd