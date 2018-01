Washington. Das US-Repräsentantenhaus hat am Donnerstag (Ortszeit) einen umstrittenen Abschnitt eines Überwachungsgesetzes verlängert. Er erlaubt es US-Geheimdiensten, außerhalb des Landes Informationen über Nicht-Amerikaner zu sammeln. 256 Abgeordnete stimmten für die Verlängerung, 164 votierten dagegen. Nun muss der Senat darüber entscheiden. Nach Abschnitt 705 des Foreign Intelligence Surveillance Acts dürfen Geheimdienste Daten von Internetfirmen sammeln. Eine Gruppe von Demokraten und Republikanern wollte Änderungen durchbringen, um dabei die Daten von US-Bürgern zu schützen. dpa/nd

