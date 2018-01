Malcolm #U13Bilbo

Bei strömenden Regen haben am Samstag Zehntausende Basken für die politischen Gefangenen der Region demonstriert. Nach Angaben der baskischen Zeitung »Gara« versammelten sich 95.000 Menschen in der Innenstadt von Bilbao. Fotos zeigen ein Meer von Regenschirmen. Die Familien von Gefangenen führten den Protestmarsch an. Die »Rachepolitik« des spanischen Staates gegenüber den Gefangenen müsse ein Ende finden, hieß es auf der Demonstration, an der auch zahlreiche Prominente teilnahmen. Außerdem müssten die über das ganze Land verstreuten Gefangenen ins Baskenland verlegt werden. mwi