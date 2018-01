Nach einem langen abendlichen Gespräch mit einem Freund erhob sich Herr Mosekund und schaute aus dem Fenster. »Sehen Sie nur«, rief er, »es hat geschneit. Diese Pracht, eine Augenweide!« Der Freund trat hinzu und pflichtete Herrn Mosekund bei: »Und wie das Licht der Laternen alles noch veredelt!« In diesem Moment schlug Herrn Mosekunds Standuhr Mitternacht. Mit den Worten »Ach, wie langweilig!« wandte er sich vom Fenster ab. »Waren Sie nicht eben noch begeistert?«, fragte der Freund. »Gewiss«, antwortete Herr Mosekund, »aber jetzt ist es doch nur noch Schnee von gestern.«

Spiegel der Musik: Werke aus Frankreich und aus Russland in der Berliner Philharmonie

In »Nassim« geht es von einem Balkon im iranischen Shiraz auf die Bühne nach Berlin - und wieder zurück

