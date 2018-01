Sommer 1993: Streikende Kalikumpel im thüringischen Bischofferode beerdigen ihren Glauben an die Marktwirtschaft. Die Schließung ihres Kaliwerks konnten sie nicht verhindern. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Die Öffentlichkeit in Deutschland war schockiert, als die Wahlergebnisse vom 24. September 2017 bekannt wurden: Der rechtspopulistischen »Alternative für Deutschland« (AfD), einer entschieden fremdenfeindlichen rechtspopulistischen Partei, war es nicht nur gelungen - anders als noch bei den Wahlen 2013 - die Fünf-Prozent-Hürde zu nehmen. Sie erzielte ein zweistelliges Ergebnis (12,6 Prozent) was nicht einmal allen etablierten Parteien gelang.

Wie konnte es dazu kommen? Eine rasche Antwort glaubten Journalisten gefunden zu haben, als sie die Ergebnisse der Bundesländer miteinander verglichen. In den neuen Bundesländern lagen die AfD-Stimmanteile durchgehend höher als in den alten. In Sachsen wurde die AfD sogar stärkste Partei. In Ostsachsen stimmten ein Drittel und mehr der Wähler für die rechtspopulisische Partei, die in der Ankunft von Flüchtlingen den Grund dafür gefunden zu haben glaubte, warum es den Ostdeutschen immer noch n...