Potsdam. Die Zahl der Organspender in Brandenburg ist in den vergangenen knapp zehn Jahren um die Hälfte zurückgegangen. 18 waren es im vergangenen Jahr. Dies ist nach Angaben der Deutschen Stiftung Organspende der niedrigste Stand seit 2008, als in Brandenburg 36 Organspender registriert waren. Den größten Rückgang gab es im vergangenen Jahr - denn 2016 waren noch 35 Organspender gemeldet. Die Zahl der gespendeten Organe ging von 105 auf 49 zurück. Auch bundesweit ging die Zahl der Organspender um 60 Personen auf knapp 800 zurück. dpa/nd