Warschau. Vor dem polnischen Parlament in Warschau haben rund 2000 zumeist weibliche Demonstranten gegen eine weitere Verschärfung des Abtreibungsrechts protestiert. Sie folgten am Samstagabend trotz klirrender Kälte einem Protestaufruf der linksgerichteten Partei Razem (Zusammen), die nicht im Parlament vertreten ist. Das hatte am Mittwoch einen Gesetzesvorschlag des Bündnisses »Stoppt Abtreibung« zur weiteren Prüfung an einen Parlamentsausschuss verwiesen. AFP/nd